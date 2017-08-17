815大停電 林佳龍：建置區域電網應是改革重點

815全台大停電！林佳龍籲中央建置區域電網讓台中人有足夠電力使用。（陳世宗攝）

針對815全台分區大停電，台中市長林佳龍17日表示，身為台中市長，他必須替台中市民發聲。建置區域電網應是改革的重點，台灣最大火力發電廠設在台中，希望「哪裡發的電？可以在哪裡用」，讓台中市民有足夠的電力使用。希望中央能亡羊補牢避免類似情形再發生，將危機化為改革契機。

昨天(16日)台中市議會有議員也建議市府應針對台中火力發電廠「中電北送」，汙染留在地方，替市民向中央爭取平等對待。

林佳龍17日在出席吳寶春麵包台中旗艦店開幕時接受媒體訪問！他強調，台灣最大的火力發電廠就設在台中，應該要有足夠的電力供應市民使用，可是這次的跳電事件卻是「牽一髮而動全身」，斷電影響至全台灣。因此，身為台中市長，他必須替台中市民發聲。

林佳龍表示，能源關係著民眾的生活，也是國家安全問題。這次因為跳電呈現非常多的問題，應該進行徹底體檢，並尋找如何打造非核家園的方法，同時又能有足夠的能源供應。

媒體詢問要如何做到發電的環境正義？林佳龍認為，不能將汙染留在地方，而將稅收上繳中央，當停電時，台中市民卻也要遭受停電造成的損失，應該要有一個全面、政策性的檢討。

林佳龍說，上任後為了改善空汙，制定生煤管制條例，台電雖答應配合因應空氣品質適時降載，但時程及速度還是太慢。如果要將燃煤改成燃氣發電廠，一定要有儲氣槽並設在台中港，如此一來就不用「中電北送」，減少運送過程可能產生的問題；期望透過這次事件進行政策改革，將高汙染的中火燃煤電廠，轉化成燃氣電廠。

他說，市府也已做好空汙管制的各項減量措施，這3年來的空汙已獲得減量，不過離世界標準還有一段距離，期待未來能有充足的能源，並在轉化過程中做好配套措施，也希望「哪裡發的電，可以在哪裡用」，將建置區域電網作為這次改革的重點。至於這次的個案，就好好進行行政調查，檢討、改進，避免再度發生。

至於相關的責任追究問題，林佳龍認為，經濟部長李世光已負起責任，現在也展開行政調查，最重要的是能夠亡羊補牢，避免再發生類似情形，將危機化為改革契機。

(中時)