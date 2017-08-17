邊境衝突不斷 巴基斯坦又迫擊炮襲印度軍隊

印度軍隊在與巴基斯坦邊界的鐵絲圍欄看守。(圖/美聯社)

印度邊境近來衝突不斷，先是在6月和中國軍隊在洞朗地區對峙，再加上長久以來與巴基斯坦為喀什米爾爭執不下，多次發生軍事衝突，周日（13日）巴基斯坦軍隊才在蓬奇地區向印軍開火造成3人受傷，昨日凌晨再於同一個地區，使用迫擊砲向印軍展開攻擊，印軍也隨即還擊。

據《印度斯坦時報》報導，這是巴基斯坦第5次違反停火協議向印度開火，印度國防部一名發言人表示，巴基斯坦軍隊從16日淩晨5點開始在兩國邊境印度查謨-喀什米爾邦的蓬奇（Poonch）區域，用自動步槍和迫擊炮向印軍展開一連串攻擊，而印度軍方也予以回擊。

印度和巴基斯坦在喀什米爾地區的衝突不斷，這周日雙方在同地區的衝突已經釀成多名士兵受傷，印度陸軍日前也表示一名士兵也是在巴基斯坦軍一次違規開火攻擊中受傷，最後於7日死亡。

另外，印度軍隊在喀什米爾邦的拉達克地區班公湖和中國士兵發生衝突，印方指中國跨越邊界，使雙方士兵互擲石頭、持鐵棍混戰，釀成雙方士兵都有受傷，但事後局勢受到控制，雙方都已退回各自區域，沒有升級成更大規模衝突。

(中時電子報)