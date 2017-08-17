林揆指示加強宣導 減少熱傷害事件發生

今年入夏以來，氣溫持續偏高，行政院長林全指示相關部會加強熱傷害的防範宣導，有效減少熱傷害事件的發生。（行政院資料照片）

行政院長林全今（17）日在行政院院會指示衛福部應透過大眾傳播媒體及其他通路，加強熱傷害的防範宣導，另針對嬰幼童、高齡長者、慢性病患、戶外工作者等高危險群，更應製作分眾式的預防宣導資料，以利民眾瞭解使用。

林全也請勞動部、教育部、衛福部與地方政府密切合作，強化勞工、學生、社會弱勢者的保護與協助，以有效減少熱傷害事件的發生。

今年入夏以來，氣溫持續偏高，8月份高溫達到37度以上，至昨（16）日為止，共11天。各地已陸續發生民眾因中暑等熱傷害導致身體嚴重損傷、甚至死亡的不幸事件。林全今天上午在行政院院會就「加強熱傷害防治措施」作出相關指示。

林全表示，在極端氣候日益顯著的今天，除了颱風、急降雨會帶來災害，類似這種長時間高溫的情形，也可能對民眾生命財產安全、公共設施或服務運作等，造成不利的影響，請各位首長對於職責範圍內，可能受到各種極端氣候影響而發生損害的情形，預為準備，擬好因應對策，使風險及危害降到最低。

(中時)