再突破！杜拜世界最高建築物3年後完工

杜拜不斷挑戰建物極限，3年後落成的高塔，將取代哈里發塔成為世界上最高的摩天建築。（圖片取自於 offplanpropertydubai.com）

不斷挑戰天際線的杜拜，繼目前世界第一高樓「哈里發塔」之後，即將於2020年打破世界紀錄，名為「高塔」（The Tower）的摩天建物，將成為世界最高的人造建築。

高塔預計興建的高度為928公尺，比哈里發塔的830公尺還要高將近100公尺。高塔由瑞士籍西班牙裔設計師Santiago Calatrava Valls操刀，除了有360度的觀景台、垂直空中花園與酒店外，設計師還將成為光線的魔術師，將在視覺方面帶來的驚奇。

高塔現已動工，預計三年內就可以落成。杜拜也是全世界天際線最擁擠的城市。杜拜的高度崇拜由1979年開始，39層的杜拜世界貿易中心是這座城市的第一高樓，也是當時中東最高的建築，現在超過200公尺以上的高樓有65座以上。不只領先世界，也帶起中東地區萬丈高樓平地起的風潮。

不過由於這座「高塔」可使用的佔地面積不到50%，未來可能被列為塔型建物，而不是摩天大樓。但因高度出類拔萃，也將是世界最高的人造建築物。

(中時)