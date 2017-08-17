真巧！ 陳歐珀、江聰淵同天會勘宜蘭河「低水護岸」爭表現
立法委員陳歐珀與宜蘭市長江聰淵不約而同地，都在今（17）日上午選定宜蘭河為會勘地點，並皆以「低水護岸」為主題，雙方的目標一致，就是要讓20多年前，當時的縣長游錫堃施做完成，之後卻埋藏在厚厚泥沙底下多年的低水護岸「重見天日」，提供民眾更好的休閒及欣賞宜蘭河美景的去處。
宜蘭河全長25公里，流域總面積149平方公里，河道落差平緩且水量穩定，在從前以水路交通為主的時代，宜蘭河連接了東港、壯圍、宜蘭、員山、大湖地區，成為沿岸居民生活與精神的重心。
市長江聰淵表示，早期宜蘭縣政府在宜蘭河西門橋至慶和橋間河道旁施作低水護岸，因遭受颱風豪雨多年的沖擊，致使低水護岸被泥土及雜草覆蓋，有民眾反映低水護岸已消失很久，希望公所能將該護岸清理出來，並藉由第一河進行疏濬工程時加以恢復，市公所也立即著手進行，如今已經有部分成果展現出來，未來市民便可坐在護岸沉思、欣賞美景、也有利於規劃及推動水上活動。
隨後在同一場地會勘的立委陳歐珀則表示，早年宜蘭縣政府所做的低水護岸，因為淤積被沙蓋掉了，淤積狀況對防洪面及民眾水上活動已造成影響，3年前他向水利署爭取宜蘭河納入重要河川環境營造計劃，並陸續完成員山大橋至永金1號橋、永金1號橋至永金2號橋、永金2號橋至匯流口、新城橋至西門橋，以及明年將進行的新城橋上游至蘭城橋長度約1公里的河道整理、高灘地營造等工程。
陳歐珀並指出，前瞻基礎建設中的水環境建設，在東部將加強推動配合觀光發展的河川環境改善，宜蘭是水與綠之都，期許與地方共同努力，讓宜蘭河能成為宜蘭市民感到驕傲的指標性水環境建設。
(中時)
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