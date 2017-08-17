曾經「發生關係」 女神波多野結衣秘來台私會影帝
台灣觀眾都相當熟悉的日本女神等級AV女優波多野結衣，日前曾爆出今天將訪台參觀泰山田中廠，後來疑因消息走漏而取消參訪行程，然暗黑女神仍驚喜現身台灣，地點是曾跟她「發生關係」的影帝私宅中！
波多野結衣在台灣相當有名氣，3年前收到邀約，來台參與國片《沙西米》演出，在戲中不僅被當成「女體盛」容器，還和金馬影帝李康生有大尺度裸露激情戲，眾多「波粉」直呼好羨慕李康生能和女神這樣超親密接觸，而合作這部片後，兩人在戲外也成了好友。
今天凌晨，李康生在臉書貼出一組照片，寫下：「日本好友波多野結衣來探我，沒什麼好招待的，派威風（愛犬）來接客」，才驚喜曝光暗黑女神還是秘密來台了，並且直接到李康生的私宅作客，只見照片中李康生笑得靦腆、波多野結衣則一如以往散發女神光芒，兩人跟毛小孩一同入鏡開心比YA，又讓波粉羨慕了一回，直呼李康生真是「艷福不淺」。
(中時電子報)
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