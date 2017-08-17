貪、騙、無德！檢痛批何壽川、游國治

台北地檢署今偵結永豐金違法放貸案

台北地檢署今偵結永豐集團弊案，對負責人何壽川具體求刑12年，永豐金董事長游國治也遭求刑10年。檢察官痛批何壽川視上市櫃公司為私人金庫與玩物，勾結營私、欺瞞董事會，游國治毫無職業道德與社會責任的自覺，自甘擔任何壽川的橡皮圖章，請求法院重懲。

檢察官指出，何壽川統領永豐金控、永豐餘投控等上市櫃公司，掌握社會大眾交付的鉅額資金，卻貪圖私利與三寶建設董事長李俊傑勾結營私，挪用公司資金作為個人投資。

檢察官痛批，何壽川將公開上市櫃公司資產當作個人金庫及資金操作的玩物，運用公司資金投資，若投資有成由私人獲利，投資失敗則由社會大眾承擔損失。

北檢指出，何壽川欺瞞永豐金控董事會及全體股東，故意隱瞞私下與李俊傑約定入股及投資分潤之事，違法放貸三寶集團J&R公司1.77億美元，迄今仍有1.34億未償還，將資金風險轉嫁社會大眾。

至於身兼永豐金控與永豐金租賃董事長的游國治，則被檢察官痛批對於自身的職業道德及社會責任毫無自覺，自甘為何壽川的橡皮圖章，對何壽川牟取私利的違法指示言聽計從，恣意將公司資金放任由何壽川與李俊傑投資大陸房地產，將放貸風險全盤轉嫁給社會大眾，危害社會金融秩序甚鉅。

檢察官指出，游國治犯後不見悔意，對何壽川指示內容避重就輕，毫無金融專業經理人的素養。

(中時)