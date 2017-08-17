8月熱傷害急診人次破去年紀錄 過去4天逾百例
今年8月熱到爆，各地動輒出現35度以上的酷熱高溫，也讓不少民眾健康被「熱壞了」。根據衛福部統計，短短的過去4天，因熱傷害急診就醫人次就超過100人，而從本月1日至16日則共累積395人次，遠比去年同期高出125人次。
以往8月算是「夏末」，但今年似乎仍為「盛夏」，根據熱傷害統計，本月前16天共395人次熱到急診送醫，相較今年7月1日至7月16日的328人次、呈現不減反增趨勢；更比去年8月同期的270人次、高出逼近5成。
上周才搶救過一名體溫飆到43.9度中暑工人的三軍總醫院中暑防治中心主任主柏齡提醒，面對持續高溫，戶外工作者應特別注意，務必量力而為、做好防曬且多補充水分，一旦出現出現頭暈、噁心、嘔吐、呼吸心跳加快等症狀，就要馬上躲至陰涼處補水休息，必要時則要儘快就醫。
(中時)
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