美艦停靠台灣？ 美國務院重申 鼓勵兩岸對話
針對美國國會兩院2018年國防授權書載有美國軍艦重返台灣停靠台灣的要求，國務院16 日重申，美國鼓勵北京和台北當局進行尋求兩岸人民都可接受，和平解決分歧的建設性對話。
國務院發言人諾爾特16 日在華府外籍媒體中心回覆台灣媒體對有關美艦重返台灣停靠，國務院立場為何時，表達前述看法。
諾爾特表示，眾所周知，美國致力於《台灣關係法》，「這沒有改變，也不會改變」。她指出，兩岸和平穩定合乎美國長遠利益，這也未變； 美國鼓勵北京和台北當局進行尋求兩岸人民都可接受，和平解決分歧的建設性對話。
美國參議院軍委會今年6月通過2018國防授權法案，同意美軍艦定期停靠台灣高雄港或其他適當港口，也允許美軍太平洋司令部接受台灣提出進港停泊的請求，草案目前已送入院會審查。
美國在台協會（AIT）理事主席莫健7月對台灣媒體表示，很明顯地，「美國軍艦停靠台灣港口非常困難，甚或是危險的。」；AIT後澄清，此純屬莫健「個人意見」，不代表國務院。
不過，華府圈內人士私下均認為，莫健說出了「實話」，並對近來中共軍機頻頻繞台，美國迄今未表態，感到微妙。
華府圈內人士並證實，台美年度軍事安全會議「蒙特瑞會談」已於上周美國夏威夷舉行。但美國國防部和國務院人事未全到位，加上亞太區域週邊事多，限囿了主管部會高層出席今年的會談。據悉，台北方面在會中提及希欲採購F-35戰機，但美方也清楚表示台灣有更好選擇。
(中時)
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