文在寅執政百日喊話：韓半島不會發生戰爭

南韓總統文在寅17日在青瓦台舉行就職百日記者會，文在寅表示，可以肯定的是朝鮮半島絕不會爆發戰爭。

韓聯社17日報導，文在寅說，韓戰（中國稱朝鮮戰爭）爆發後，全民團結一致重建國家，不能因再次爆發戰爭失去這一切。國際社會一致認同即使對朝實施強力制裁和施壓，最後也要以和平方式解決朝鮮問題。他表示，美國和美國總統川普的立場也與此相同。

文在寅說，聯合國安理會一致通過切斷北韓約三分之二出口量的強力經濟制裁決議，俄羅斯和中國也參與其中，也就是說，此舉旨在防止發生戰爭。

文在寅說，未經韓方同意，任何一方都不得在朝鮮半島動武。美國和川普總統也曾承諾，不管對北韓採取何種措施，都會對此跟韓國進行充分協商並獲得同意。

(旺報)