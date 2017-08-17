文在寅執政百日喊話：韓半島不會發生戰爭
南韓總統文在寅17日在青瓦台舉行就職百日記者會，文在寅表示，可以肯定的是朝鮮半島絕不會爆發戰爭。
韓聯社17日報導，文在寅說，韓戰（中國稱朝鮮戰爭）爆發後，全民團結一致重建國家，不能因再次爆發戰爭失去這一切。國際社會一致認同即使對朝實施強力制裁和施壓，最後也要以和平方式解決朝鮮問題。他表示，美國和美國總統川普的立場也與此相同。
文在寅說，聯合國安理會一致通過切斷北韓約三分之二出口量的強力經濟制裁決議，俄羅斯和中國也參與其中，也就是說，此舉旨在防止發生戰爭。
文在寅說，未經韓方同意，任何一方都不得在朝鮮半島動武。美國和川普總統也曾承諾，不管對北韓採取何種措施，都會對此跟韓國進行充分協商並獲得同意。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。