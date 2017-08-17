不只帥哥、Tiffany項鏈！名古屋女子路跑 台女說動人故事
女跑者參與馬拉松賽事的比例年年成長，有別於男性跑者，女性在路跑上除了關注成績外，也在意過程中的「體驗感」，因此怎麼跑得有態度、跑得優雅也成為許多女性報名路跑的重點之一，更有爸爸推著嬰兒車到場幫媽媽加油，或是姐妹好友組團挑戰，跑「初」自己的故事。
在半世紀前、性別意識仍不平等時代，跑步其實被視為是女人的禁忌，更別提可以參加馬拉松比賽。如今，不只女性在各項運動上發光發熱，專屬於女性的路跑活動也越來越多。日本名古屋女子路跑是全球女子馬拉松熱門賽事，不僅活動會安排帥哥執事，在終點線等待為跑者戴上Tiffany完賽項鍊，全長42.195公里、限時7小時的馬拉松，也被許多台灣女跑者視為初馬挑戰首選的海外賽事目標，吸引近1.8萬名跑者參加。
去年帶領120名台灣女性出發參加名古屋女子馬拉松的領隊小布希分享，有跑者的家人總動員到場幫媽媽加油，爸爸推著嬰兒車在終點線等待；也有台大EMBA組隊報名，在關門最後一刻全員抵達；甚至就連他也為了激勵團員，雖然無法參加賽事，但仍穿著西裝、拿公事包陪著團員跑了將近半路程，還在最後終點站與賽事執事PK帥氣度。
這些跑步故事以及大家一起完成的成就感跟革命情感，唯有自己體驗過才知道箇中美妙。為了讓更多女性認識運動的美好，以及跑完馬拉松、征服自己時的成就感，國內有旅遊業者舉辦「女力崛起！跑初你的故事」，只要女跑者們在9/1前上網分享自己的跑步故事及3分鐘影片，就有機會免費出發名古屋跑馬拉松，向更多女性分享跑步的樂趣！
(中時電子報)
關鍵字：賽事
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