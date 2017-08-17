文在寅對北韓設「紅線」： 不允許導彈掛載核彈頭

韓國總統文在寅17日在青瓦台舉行就職百日記者會，談到朝鮮局勢，他將「紅線」界定為北韓完成開發部署搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，並表示北韓正在接近「紅線」。

韓聯社17日稱，文在寅說，在目前階段，應遏制北韓新一輪挑釁，對此韓國已與國際社會達成共識，聯合國安理會一致通過史無前例的嚴厲涉朝經濟制裁措施。

他並稱，北韓若再次挑釁，將面臨更高強度的制裁，且最終會無法承受，警告北韓勿再發起危險挑釁。

報導指出，當天共有250名國內外媒體記者出席記者會，記者會向全國實況轉播。

(旺報)