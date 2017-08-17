疑因撿手機暴衝 路人車輛全遭殃

基隆市暖暖區東勢街發生一起車禍意外，白色轎車撞擊路旁8台機車及1台灰色休旅車，另有1名男子也因此受傷。（翻攝自臉書）

基隆市暖暖區東勢街發生一起車禍意外，白色轎車撞擊路旁8台機車及1台灰色休旅車，另有1名男子也因此受傷。（翻攝自臉書）

今早11時許，基隆市暖暖區東勢街發生1起車禍意外，1輛白色轎車突然暴衝，撞擊路邊1輛灰色休旅車及8台機車，造成許多車輛破損，及1名男子受傷，一旁民眾見狀後立即報警，男子隨即送往瑞芳礦工醫院治療。

據悉，肇事駕駛是1名24歲余姓男子，當時疑似手機掉到車中地上，在撿的過程中未留意而撞擊到路邊，而造成路旁1名50多歲的男子頭、手受傷，目前已送醫治療，警方也立即到場釐清肇事原因中。

(中時)