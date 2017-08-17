甜美空姐高歌一曲 安撫班機延宕乘客
枯坐在客機狹窄座位上偏又遇上事故延誤，身為乘客的你是否快要抓狂了?不過要有甜美空姐為你高歌一曲，是否就怒意全消了?
根據youtube上的視頻顯示，七月份亞洲航空（AirAsia）一班由香港飛曼谷班機，因故滯留在機場無法啟發，為安撫乘客焦躁不安的情緒，在亞洲航空空少的介紹下，一為長相甜美的空姐，以手機播放的音樂為配樂，透過機上廣播系統高歌一曲。
這為空姐先為機上泰國乘客獻唱一首泰國經典流行歌曲。再以英文高唱男歌手Jason Mraz的名曲《I’m Yours》。在空姐熱情演出下，全機乘客都報以熱烈掌聲。甚麼?班機延誤?無所謂啦!
(中時電子報)
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