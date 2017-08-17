追上美軍 陸需要超過5,000架直升機

歷經數次世界現代化戰爭驗證，武裝直升機能在戰場上能發揮舉足輕重的作用，而中國陸軍為了加強快速反應能力，從80年代中期開始組建陸軍航空兵部隊。

如今中國陸軍航空兵已成為世界第二大陸航部隊，僅次於美國。截至2016年8月為止，解放軍陸軍航空兵的直升機數量已突破1000架。

據新浪軍事報導，美國陸軍有3000架直升機，而解放軍陸航剛剛突破1000架，還不到美國陸航的1/3。分析指出，從每萬名軍人擁有直升機數量來看，美國陸軍現有49萬人，每萬人直升機數量可以達到67架。

而解放軍的陸軍規模龐大，總員額為140萬人，按1000架直升機分配，每萬人只有7架直升機，這只相當於美國陸軍的1/10。如果撇開省軍區和邊防部隊，解放軍陸軍的機動作戰力量，也就是18個集團軍和新疆西藏軍區，大約80萬人，每萬人直升機密度為12.5架，還是大大低於美國。分析指出，要想達到美軍的每萬人直升機密度，中國陸航應該需要裝備5360架直升機。

目前美國陸軍航空兵擁有3,327架各型號直升機，其中戰鬥機直升機以AH-64D/E阿帕契(Apache)為主，共有756架，通用直升機以黑鷹（Black Hawk）為主，包括EH-60A/UH-60/MH-60K/UH-60A等各型黑鷹直升機共計1565架，而各型號的CH-47「契努克」（Chinook）重型直升機469架，其他還有OH-58D/F與UH-72A等輕型直升機500多架。

而中國陸軍航空兵現今擁有十幾個陸航旅及陸航團，1個陸航學院直屬訓練團。每個陸航旅和陸航團的直升機數量各不相同，有些陸航團的規模甚至超過陸航旅。中國的陸航旅一般下轄6－8個直升機大隊，陸航團則下轄4－6個直升機大隊，每個直升機大隊裝備了12架直升機。

從2012年開始，中國軍隊開始探索並建立混合編制的空中突擊旅。

如今唯一的問題是直升機不夠用，一架俄製米171直升機能運載一個排，一架直-8B運輸直升機能運載27名全副武裝的士兵飛行700公里，而一個空中突擊連至少需要4架大型運輸直升機。

至於一個空騎營則需16架左右，僅運載一個突中突擊旅的3個突擊營，就需要48架大型運輸直升機。如果外加突擊車輛和火炮等裝備，以及武裝直升機，一個完整的空中突擊旅，就至少需要100架以上的直升機來滿足作戰。

分析指出，中國軍隊改革以後，每個集團軍都可能組建空中突擊旅，現有的一千多架直升機顯然不夠用。

(中時電子報)