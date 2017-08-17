吳寶春來了！中台灣開旗艦店還推出花博麵包
台中超高趕北已成為全台第二大城市，台灣之光吳寶春繼在高雄、台北開設旗艦店後，17日正式在台中七期歌劇院商圈，這也是在武子靖、陳永信兩位獲麵包界奧斯卡「Mondial du Pain世界麵包大賽」殊榮的世界冠軍進軍中部烘焙市場後另一大師級人物用行動表達對台中市場的期許。
位於台中七期新市政中心生活圈的Wu Pao Chun吳寶春麥方店第三家旗艦店，今（17日）盛大開幕，特別邀請台中市長林佳龍共襄盛舉；為呼應鄰近的台中國家歌劇院，該店將以「劇場式概念」展演麵包製作過程，並結合品牌一貫強調的「感動服務」，讓消費者經歷一場「麵包劇場」的美學體驗。
吳寶春到台中開店的消息早在兩三個月前就攪動台中烘焙市場，身為台灣第一個獲得世界麵包冠軍的名人，其動向無論消費者同業都密切關注，搭上2018世界花博會在台中舉辦的熱潮，在市長林佳龍邀請下，麥方旗艦店也創作多款獨一無二的「台中限定花博麵包」吳寶春即將在開幕日與林佳龍共同發表。
此外，延續高雄店和台北店之「每日主廚秀」精神，開幕日更將邀約北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌(Fika Fika Cafe創辦人)和世界麵包大賽亞軍王鵬傑(莎士比亞烘焙坊創辦人)蒞臨客座。未來，台中旗艦店也將不定期規劃「客座主廚秀」，與同業、或跨界邀約，一起為麵包美味尋求更多的可能性，也為消費者帶來更豐富的美食體驗！
(中時)
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