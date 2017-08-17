滅證、放話、闖北檢 永豐頻干擾司法

台北地檢署偵辦永豐金控弊案頻受干擾，先有員工塗銷簽呈護主，後有三寶建設董娘廖怡慇搜索時滅證，今日甚至有2名永豐餘員工闖入管制的北檢辦公室。北檢還指出，何壽川羈押期間透過律師對外放話，企圖混淆視聽，影響司法公正性，已分案辦理。

北檢表示，何壽川在看守所律見時，違法透過律師向外傳遞文件，並透過律師傳話，指示下屬對外轉達此案為政治操作，企圖混淆視聽。

檢調6月間針對永豐金控弊案展開大搜索，廖怡慇明知何壽川參與投資1788大樓並參與利潤分配，竟在調查官登門搜索三寶建設時，要求調查官讓她檢視查扣文件，趁隙撕毀何壽川投資1788的股權利潤分配文件，還精準地撕毀「2013.10.8」關鍵日期字樣，隨後藏匿在沙發夾縫。

此外，永豐餘經理張金榜、詹舜翔，明知何壽川指示永豐餘投控以850萬美元投資Giant Crystal的可轉換公司債，簽呈上有呈「董事長邱」、「董事長何」字樣，何壽川還在簽呈上簽署「SC」核決。但去年12月證交所進行行政檢查前，由詹指示張以立可帶塗銷簽呈上的「董事長何」字樣，並將影本送交證交所檢查，以粉飾何壽川以預付租金為名行挪用資金之實。

但檢察官考量張金榜勇於坦承犯行，偵查中積極供述重要市政，有助於偵查機關追查，請求法院依證交法規定，給予張金榜緩刑宣告。

(中時)