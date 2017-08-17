「以前被欺負」　男子回高中母校扔汽油彈

遭男子縱火的資源回收室。（陳心瑜翻攝）

遭男子縱火的資源回收室。（陳心瑜翻攝）

監視器拍下男子到加油站買汽油畫面。（陳心瑜翻攝）

新北市25歲劉姓男子疑因不滿「念高中時被欺負」，17日凌晨0時48分許持自製汽油彈回母校三重高中旁，從玫瑰公園旁往校內資源回收教室扔擲汽油彈，路過民眾發現身穿長袖帽T的劉男扔擲不明物品到校園內，趕緊報案，警消到場後發現資源回收室部分雜物遭燒毀，幸無人傷亡，將依公共危險罪將男子移送法辦。

警方循線追查，懷疑為住在永和的劉姓男子所為，而劉姓男子坦言縱火，稱「以前在學校被欺負、想報復」，全案將依公共危險罪偵辦。

(中時)