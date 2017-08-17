日決定引進優於薩德的「陸基神盾飛彈防禦系統」

日本防衛省決定自美引進將海上自衛隊的神盾艦上裝載的海基攔截飛彈部署到陸面上「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，此系統較「薩德」(THAAD)戰區高空飛彈防禦系統攔截飛彈的範圍更廣，更具防空能力。

北韓持續試射彈道飛彈，揚言飛越日本射往關島，對日本的威脅日升，使日本急於與美國聯手加強飛彈防禦系統。

防衛省將在2018年度預算案中，編列引進陸基神盾系統的相關經費。日本早已計劃引進陸基神盾系統，但因北韓威脅升高，才決定提前採購、部署，日本正在與賣方的美國進行具體的協商。

陸基神盾系統比薩德系統攔截範圍廣，部署經費也比薩德低，只要部署少數的陸基神盾即可，並可減輕在海上執行警戒、監視任務的神盾艦的負擔。

日媒報導，日本防衛大臣小野寺五典將於17日下午在華盛頓召開的美日防相會談上，向美方傳達部署陸基神盾系統的決定。

(中時)