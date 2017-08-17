萬華警西門町巡邏 遇外國人用google翻譯即時服務

日本網紅三原與警方合影。（陳鴻偉翻攝）

來自俄羅斯的棒球選手表示台灣的食物特別又好吃。（陳鴻偉翻攝）

警方透過翻譯軟體回答外國人問路。（陳鴻偉翻攝）

萬華分局警方日前在分局長陳文智帶隊下，在西門町一帶巡邏，分別遇到來自日本網紅三原慧悟、俄羅斯世大運棒球選手，以及來自韓國、印尼的各國觀光客，面對不同國家語言的問題，警方靠著「google翻譯」，即時熱心的回答各種問題，親切服務讓不少外國人十分感謝，直說台灣的警察好熱心，紛紛要求與警察合影留念。

(中時)