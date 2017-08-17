小炳愛女上高中 美穿黃衣黑裙成蔡依林學妹
男星小炳（余俊賢）當年與前妻ㄚㄚ（張怜雅）閃電結束兩年婚姻後，便獨自扛起照顧愛女央央的責任，時光飛逝，15歲的央央今年過完暑假後即將上高中，小炳今(17日)凌晨在臉書分享央央穿起新制服進攝影棚拍紀念照，可見她一身黃衣黑裙，疑考進景美女中成為蔡依林學妹，青春無敵、氣質爆表，讓人感受到小炳的驕傲與喜悅。
有女萬事足的小炳先前常分享與央央相處的點滴，透露愛女從小便非常懂事獨立，國小沒補習以第一名成績畢業，上了國中也常進入校排名前20名，生活相當自律節儉，讓小炳相當放心，昨他在臉書透露暑假結束後，央央便要開始進入高中生活，兩人為了留念，小炳便特地帶著愛女穿著新學校制服進棚拍照。
小炳說：「當她穿著制服走出來的時候，心裡面真的是停不了的悸動，眼淚又差一點從眼眶中奪門而出⋯真的是亭亭玉立啊，為了等這一刻，這幾年，都是值得了！」分享辛苦將小孩拉拔長大的感動，並對央央說：「恭喜妳寶貝，預祝妳三年高中生活幸福愉快！！」好友則回：「女兒真的是上帝給你最美好的禮物」、「真的好漂亮」。
(中時電子報)
關鍵字：小炳
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