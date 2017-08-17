前員工縱火燒油漆行 造成2死多傷判死刑
台中市中區光復路一棟6樓透天厝，一樓佑昌油漆行去年11月發生火警，前員工李昆霖因心情不好酒後縱火，造成何家第二代老大何炎灯、老三何明通死亡，坐輪椅的老父親（案發後數日因病死亡）及多人受傷，台中地院審理後，法官認為李男縱火行為直接威脅到無辜生命，已屬「情節最重大之罪」，罪無可逭，無從求其生，依殺人罪判死刑。
判決書指出，去年11月11日凌晨1點許，光復路佑昌油漆行起火，現場騎樓起火點堆滿雜物，1樓屋內還有甲苯、油漆、松香水等都是易燃物。消防隊員獲報趕抵現場，1樓至3樓已陷火海，火勢撲滅後發現何家第二代老大何炎灯、老三何明通葬生火窟，其餘家人多人受傷。
49歲李昆霖於去年10月1日受雇何家第三代開設、在同棟樓的設計公司擔任油漆工，偶而會被指派支援佑昌，但工作不到1個月，27日被指派到新竹某工地，工作時間內卻在工地飲酒，被老闆告誡，李男因而請辭。
案發當天，李男喝了酒到佑昌行結算薪資，認為老闆付的少2千元，兩人發生不快，悻悻然拿了2萬3千元離開，又到對面小吃店喝酒。
李男原想搭統聯回高雄，但滿身酒味被拒絕，又到阿羅哈客運還是遭拒；他覺得諸事不順，凌晨搭計程車回到日興街住所，隨即步行外出到佑昌油漆行騎樓，在騎樓鐵門潑灑甲苯、松香水等易燃物後點燃，造成房2死多傷慘劇。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。