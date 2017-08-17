前員工縱火燒油漆行 造成2死多傷判死刑

台中市中區光復路一棟6樓透天厝，一樓佑昌油漆行去年11月發生火警，前員工李昆霖因心情不好酒後縱火，造成何家第二代老大何炎灯、老三何明通死亡，坐輪椅的老父親（案發後數日因病死亡）及多人受傷，台中地院審理後，法官認為李男縱火行為直接威脅到無辜生命，已屬「情節最重大之罪」，罪無可逭，無從求其生，依殺人罪判死刑。

判決書指出，去年11月11日凌晨1點許，光復路佑昌油漆行起火，現場騎樓起火點堆滿雜物，1樓屋內還有甲苯、油漆、松香水等都是易燃物。消防隊員獲報趕抵現場，1樓至3樓已陷火海，火勢撲滅後發現何家第二代老大何炎灯、老三何明通葬生火窟，其餘家人多人受傷。

49歲李昆霖於去年10月1日受雇何家第三代開設、在同棟樓的設計公司擔任油漆工，偶而會被指派支援佑昌，但工作不到1個月，27日被指派到新竹某工地，工作時間內卻在工地飲酒，被老闆告誡，李男因而請辭。

案發當天，李男喝了酒到佑昌行結算薪資，認為老闆付的少2千元，兩人發生不快，悻悻然拿了2萬3千元離開，又到對面小吃店喝酒。

李男原想搭統聯回高雄，但滿身酒味被拒絕，又到阿羅哈客運還是遭拒；他覺得諸事不順，凌晨搭計程車回到日興街住所，隨即步行外出到佑昌油漆行騎樓，在騎樓鐵門潑灑甲苯、松香水等易燃物後點燃，造成房2死多傷慘劇。

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(中時)