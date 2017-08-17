少女時代合約到期 傳Tiffany退團返美

少女時代合約至今還沒完全談妥，更傳出Tiffany恐怕會回美留學。(圖／本報系資料照片)

韓國女子天團「少女時代」近來推出新專輯《Holiday Night》慶祝出道10周年，只是現在少時8位成員與「SM娛樂」合約都到齊，據悉至今還有幾位成員和事務所還在談論細節，而成員Tiffany更傳出有意返美繼續讀書，讓粉絲擔心少女時代會再出現退團一事。

Tiffany是韓裔美籍成員，15歲就被挖掘到韓國娛樂圈，不過現在傳出少女時代所有成員續約還沒全數討論完，包含Tiffany傳出有意增進演技，打算忙完10周年活動後返美讀書，其餘也有部分成員還在就合約問題討論，讓不少粉絲都相當憂心。

對於Tiffany留學的傳聞與合約問題，SM方面則表示「正在進行綜合性的討論」，沒有正面否認。而這番話也讓外界解讀Tiffany恐怕的確還沒有續約，但Tiffany有鐵粉卻表達支持，相信偶像自己的決定，可這也讓少女時代是否能繼續以8人之姿走下去成為關鍵。

(中時電子報)