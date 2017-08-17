曾之喬《我愛你》貼圖表情包 好康底加
曾之喬、邱勝翊（王子）主演的清新校園劇《稍息立正我愛你》深獲觀眾喜愛，劇中角色鮮明、人物性格也讓觀眾直呼「超想收藏表情包」。該劇今正式推出超Ｑ貼圖和角色專屬招呼語鈴聲，讓劇中角色隨時隨地陪伴在身邊。
《稍息立正我愛你》播出後穩坐收視冠軍，東森創作趁勢與行動影音平台LINE TV合作推出限時免費貼圖。曾之喬、邱勝翊和王以綸也分享了最喜歡的貼圖，竟然不約而同都說喜歡「醜圖」。原來私下互動也超嗨的三個人，各自都收藏許多搞笑、醜萌類型的貼圖，王子自爆他都會「自製貼圖」，把同劇演員們的動態做成各種好笑的Gif檔，連喬喬翻白眼的畫面都拿來惡搞。
這次推出的限定貼圖，除了有三個主要演員的招牌表情包之外，還有許多劇中看不到的隱藏版表情。不論是霸氣鍾哥的嬌羞少女樣，還是冰山力正的耍萌比愛心，或是暖男晉禮對你森七七，16款超逗趣的『稍息立正敬禮三人組』都可以一次收藏！17日起至8/24(四)，只要在LINE TV收看《稍息立正我愛你》，即可免費獲得這款官方限定的專屬貼圖。
《稍息立正我愛你》同時也與各大電信業者合作，推出專屬免費的鈴聲招呼語。即日(8/17)起至11/17(五)，到所屬電信公司的鈴聲下載頁面即可免費下載，無論是王子提醒你該吃飯囉，或是讓喬喬叫你起床，到哪都可以聽到曾之喬、邱勝翊、郭書瑤、王以綸、黃心娣與許光漢等劇中角色活潑的招呼鈴聲。
《稍息立正我愛你》每周日晚間10點於中視首播，隔周日晚間8點於東森戲劇台播出。
(中時)
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