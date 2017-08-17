警匪追逐 ，賊栽稻田落網。(高錦如翻攝)

一名39歲洪姓嫌犯昨下午騎贓車到嘉義縣民雄鄉一處豪宅行竊，遭屋主逮個正著，沒想到洪嫌竟搶車逃逸，民雄警分局獲報後，立即出動快打部隊圍捕，雙方追逐30分鐘，將洪嫌逼至無尾巷，洪仍不願就範，與警方扭打，卻反跌入田中，全身沾滿泥濘。

警方表示，洪嫌從豪宅後方進入行竊，遭陳姓屋主發現，並大聲斥責，沒想到洪嫌直接亮槍示威，屋主嚇得立即逃往一旁工廠求救，警方據報趕往現場，發現洪嫌強行開走被害人的車子企圖逃逸，立即派遣快打部隊前往圍捕。

雙方在街上追逐近30分鐘，洪嫌還衝撞民宅牆壁、警車逃逸，直到警方將洪嫌逼入無尾巷時，洪嫌仍不肯就範，即便眼前僅剩稻田一條路，洪嫌執意往稻田衝，警方追上前圍捕，雙方扭打成一團，洪嫌不慎掉入稻田，全身沾滿泥濘落網。

警方從稻田裡取出手槍1把、彈匣1個、子彈4發，以及贓車一部，今上午警方訊後依強盜、槍砲彈藥、竊盜、毀損及妨害公務移送偵辦。

(中時)