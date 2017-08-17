「民進黨失政大公開」座談　國民黨批多項惡法

國民黨南投縣黨部與立委馬文君、許淑華召開座談，批一例一修等政策悖離民意。（沈揮勝攝）

出家師父發言，籲尊重宗教自由。（沈揮勝攝）

地方民代表達心聲。（沈揮勝攝）

立委許淑華表示，要整合民眾心聲，決戰立法院。（沈揮勝攝）

立委馬文君籲當拍桌無效，人民就應站出來。（沈揮勝攝）

縣長林明溱指火力發電空汙，遠比燒香燒金紙嚴重。（沈揮勝攝）

中國國民黨南投縣黨部、立委馬文君與許淑華今（17）日聯合邀請全縣各同業公會、工會及工商、宗教團體舉辦「民進黨失政大公開」，針對一例一休、前瞻計畫及宗教團體法，說明該黨團一貫主張以及民眾心聲，並舉行座談。

縣黨部主委洪榮章表示，民進黨憑其執政及國會優勢，強行通過許多有爭議的法案，與蔡英文總統當選時所說的「謙卑、謙卑再謙卑」完全相違，反而讓人覺得是「鴨霸、鴨霸再鴨霸」。透過座談會，反映全民聲音，送進立法院，發揮監督力量。

許淑華與馬文君則分別指出，一例一休等不當政策造成三輸局面，各界民怨很深；前瞻計畫8800億不是「錢便便（錢已籌妥）」，而是借錢舉債、全民共同承擔；至於宗教團體法，目前民進黨尚未正式提出，可能被滅香行動嚇到，「最好就別提出」。

她們說，各界的聲音應整合，把民意反映進立法院在下個月會期作決戰！上次大選，人民選擇民進黨，是認為國民黨作得不夠好，但看他們執政一年多來的表現，讓人擔心往後幾年，台灣不會更好。民主可貴，可拍桌表達意見，但當拍桌無效時，人民就要站出來！

南投縣長林明溱也列席。他說，民進黨執政成立黨產會，號稱轉型正義，事實上是要把國民黨充公、永不翻身，以達到其一黨獨裁的目的。

蔡政府執政一年多，政策沒一樣成功，包括一例一休，以及廢核等能源政策；要求廟宇不燒金、香，卻拚命使用火力發電製造PM2.5空汙；「慈禧太后」恐將再現！蔡政府說不缺電是騙人的，郭台銘到美國、台積電到大陸，台灣經濟怎可能沒受影響？

除馬文君、許淑華及林明溱，縣議員曾振炎及遊覽車業者、宗教界人士，也紛紛對一例一休工時、宗教團體法提出看法。

(中時)