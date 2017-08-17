飆罵鄰居「卸世卸眾」 代價3萬元

林姓、張姓男子是一牆之隔的鄰居，長年因停車糾紛而生怨隙，張男眾目睽睽之下飆罵林男「卸世卸眾」（台語，丟人現眼之意），林男提告妨害名譽並求償100萬、登報道歉，法官判張男賠償3萬元。

林男在梅山鄉的一處市場賣臭豆腐，張男住其隔壁，不滿林家的顧客經常將機車停放在家門前妨礙進出，屢屢發生口角，2人交惡。

今年1月10下午又有客人將機車停在張家門前，張男手指向林男的臭豆腐攤並說「你知道這個有多毋成囝」，警方據報到場後，張男又對林辱罵「不要這樣卸世卸眾」，林男提告張男妨害名譽，附帶民事賠償100萬、登報道歉。

法官審理，張男在刑責上已獲判拘役5日，如易科罰金約5000元，審酌國立大專畢業的張男目前無業，且扶養84歲失智的母親，負擔沉重，判張男賠償3萬元。全案可上訴。

(中時)