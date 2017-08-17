勞動部17日召開「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼審核小組」第三次會議，國道收費員自救會成員聚集在勞動部門口抗議。（劉宗龍攝）

國道收費員自救會抨擊蔡政府不遵照協議，欺騙勞工，高喊口號表達不滿，並強調未來將如影隨行跟著蔡英文，要求蔡政府落實與人民的協議。（劉宗龍攝）

國道收費員自救會成員聚集在勞動部門口抗議，抨擊蔡政府不遵照協議，欺騙勞工，高喊口號表達不滿，並強調未來將如影隨行跟著蔡英文，要求蔡政府落實與人民的協議。（劉宗龍攝）

勞動部17日召開「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼審核小組」第三次會議，國道收費員自救會成員聚集在勞動部門口抗議，抨擊蔡政府不遵照協議，欺騙勞工，高喊口號表達不滿，並強調未來將如影隨行跟著蔡英文，要求蔡政府落實與人民的協議。

(中時)