107年總預算穩健擴張 凸顯十大特色

行政院會今拍板107年度中央政府總預算案，其中公共建設達3791億元，增幅14.3% 為101年以來新高，而科技預算編1480億元，增幅10.5%，亦創歷年新高。主計長朱澤民表示，如加計前瞻預算，明年總預算屬穩健擴張型財政，同時今年預算有十大政策特色重點，以長照2.0經費倍增增幅最大，5+2產業創新計畫編了634億元，成長37.2％，新南向72.6億元增幅63％。

107年總預算歲入為1兆8904億元，較今年度增加2.7%；歲出1兆9850億元，比今年約增0.6%，成長控制在前三年名目GDP平均成長率2.51%範圍內；歲入歲出差短946億元，較106年減少383億元，減幅28.8%，連同債務還本790億元，尚需融資調度財源為1736億元，全數以舉債支應。年度總預算舉債占歲出107年為8.7%，但加計前瞻及流域治理占年度歲出13.2%，低於年度舉債上限15%，債務未償餘額56977億元，占前3年GDP平均數的33.4%，較106年微增0.4%。

政事別方面，歲出以社會福利支出最多，有4902億元；教育科學文化4020億元次之；第3高為國防支出3200億元；第4為經濟發展支出2454億元。今年預算特色十大重點中，5+2產業創新計畫方面，107年度總預算406億元，加計前瞻特別預算228億，共634億元，比今年度相同基礎增加172億元,約增37.2%，其中以數位經濟與服務業科技創新178億元最多，綠能產業105億元其次，生醫102億元第三，亞洲矽谷為72億元。

另外，明年度總預算編列毒品防制經費32.6億元，比今年度增加20.9億元；食安經費共54.5億元；長照經費如果加上前瞻預算，共計368億元，增幅為100.1%；空污防治包括基金預算共139.2億元，增加45 億元，增幅47.8%。其中教育經費含前瞻2931億元中，教育部也增列高教深耕167.2億元。

(工商)