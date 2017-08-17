NBA》有噱頭！艾佛森想當布萊恩BIG3教練

艾佛森不只希望布萊恩來打BIG3聯盟，更希望能當他的教練。(美聯社資料照)

眼見BIG3聯盟創辦人Ice Cube放話招募「小飛俠」布萊恩，身兼球員與教練的「戰神」艾佛森當然樂見其成，甚至很想擔任布萊恩的教練，「我想布萊恩肯定要來打BIG3，如果能當他的教練，那將非常有愛，滿滿的愛！」

艾佛森是被美國八卦媒體《TMZ》狗仔跟拍時，清楚表態歡迎布萊恩加盟BIG3立場，其實BIG3聯盟一直很積極找布萊恩，只是布萊恩到目前為止，都沒有談過自己是否要打BIG3，畢竟他現在事業繁忙，恐怕也難排出時間。

回想艾佛森過往打球期間，跟布萊恩在場上進行過好幾次頂尖後衛對決，假如艾佛森真的能在BIG3聯盟擔任布萊恩的教練與隊友，將是很具噱頭的搭配或組合，對於BIG3聯盟的人氣或票房，絕對可以帶來很大的成長效益。

問題是以往打球時，向來給人難帶的艾佛森，現在卻可能變成布萊恩的教練？光想像就不可思議，況且艾佛森最近才發生無故缺席比賽，而遭BIG3聯盟禁賽1場的誇張事蹟，理由竟因他跑去賭場豪賭，忘記比賽時間到了。

無論打球或生活都相當隨性的艾佛森，碰上向來自律甚嚴的布萊恩，這個組合實在太難想像。目前除了積極招募布萊恩，BIG3聯盟也考慮下個球季找來「零號情報員」阿瑞納斯，或是努力戒毒恢復身手的歐登。

(中時電子報)