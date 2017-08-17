范長龍會鄧福德 嗆美方處理台灣問題是錯誤做法

中共中央軍委副主席范長龍今於北京會見美軍參聯會主席鄧福德一行，范長龍在會中直言，美方在台灣問題、薩德部署、美軍機艦南海活動及在我周邊海空域實施偵察的錯誤做法，給中美兩軍關係及雙邊互信帶來很大消極影響。

范長龍指出，中美元首兩度「習川會」成功會晤，雙方多是次通話，為中美關係提供重要戰略指導，確立中美合作大方向。

他強調，我們願與美方共同努力，認真落實兩國元首共識，進一步挖掘合作潛力，妥善處理分歧及敏感問題，使兩軍合作為兩國發展注入正能量。

(旺報)