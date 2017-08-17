三星鄉傘海鵲橋迎接浪漫七夕 百對情侶擁吻
浪漫的七夕即將到來，三星鄉鄉公所今年將在大洲分洪堰拱橋舉辦「2017愛在七夕‧浪漫三星不見不散」活動，除了有傘海鵲橋，另有浪漫熱吻、點歌傳情與情話告白等內容，鄉公所也熱情邀約百對情侶，當晚7點7分7秒在鵲橋前一同擁吻，為彼此留下愛的印記，並攜手在橋上扣上特製心鎖。
三星鄉公所配合七夕情人節活動，已將大洲分洪堰拱橋的橋身塗上浪漫粉彩，並以三星米香節5000支繽紛小傘與五彩燈光襯托下，設計出1座橫跨安農溪、絢爛奪目的傘亮鵲橋。
當天的「點歌傳情」活動將開放500個名額，民眾報名並寫下50字以內的情話，即可得到多項好禮，鄉公所另將擇優選出10人，由歌手為戀人獻唱，再由主角唸出愛的告白，給情人一個甜蜜驚喜。
現場還有戀人小卡，讓愛侶寫下浪漫情話，繫在七彩小傘下，守護真摯的愛情，此外，鄉公所也準備了咖啡與1500份的三星蔥油餅供民眾享用，邀請民眾前往感受幸福氛圍，一同沈浸在星光、樂曲與咖啡醇香中，與戀人儷影成雙。
這座浪漫鵲橋預定一直延續到9月5日才會拆除布置，成為三星鄉這段期間的另一個值得一訪的景點，相關活動內容及報名方式、日期，可至三星鄉公所官網查詢，或電洽03-9892018轉206。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。