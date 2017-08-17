三星鄉傘海鵲橋迎接浪漫七夕 百對情侶擁吻

三星鄉公所將大洲分洪堰拱橋打造成浪漫的傘海鵲橋。（三星鄉公所提供）

三星鄉長黃錫墉熱情邀請百對情侶，在七夕當天一同到傘海鵲橋擁吻，展現愛意。（三星鄉公所提供）

浪漫的七夕即將到來，三星鄉鄉公所今年將在大洲分洪堰拱橋舉辦「2017愛在七夕‧浪漫三星不見不散」活動，除了有傘海鵲橋，另有浪漫熱吻、點歌傳情與情話告白等內容，鄉公所也熱情邀約百對情侶，當晚7點7分7秒在鵲橋前一同擁吻，為彼此留下愛的印記，並攜手在橋上扣上特製心鎖。

三星鄉公所配合七夕情人節活動，已將大洲分洪堰拱橋的橋身塗上浪漫粉彩，並以三星米香節5000支繽紛小傘與五彩燈光襯托下，設計出1座橫跨安農溪、絢爛奪目的傘亮鵲橋。

當天的「點歌傳情」活動將開放500個名額，民眾報名並寫下50字以內的情話，即可得到多項好禮，鄉公所另將擇優選出10人，由歌手為戀人獻唱，再由主角唸出愛的告白，給情人一個甜蜜驚喜。

現場還有戀人小卡，讓愛侶寫下浪漫情話，繫在七彩小傘下，守護真摯的愛情，此外，鄉公所也準備了咖啡與1500份的三星蔥油餅供民眾享用，邀請民眾前往感受幸福氛圍，一同沈浸在星光、樂曲與咖啡醇香中，與戀人儷影成雙。

這座浪漫鵲橋預定一直延續到9月5日才會拆除布置，成為三星鄉這段期間的另一個值得一訪的景點，相關活動內容及報名方式、日期，可至三星鄉公所官網查詢，或電洽03-9892018轉206。

(中時)