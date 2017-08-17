趙少康談停電：不用老共打 台灣人就整垮自己
815大停電除為民生問題外，更被不少人覺得是國安隱憂，資深媒體人趙少康直言，前陣子大家還為共機常繞台而擔心，但現在發現，台灣人自己就能把自己給整垮了。
國民黨立委費鴻泰昨（16）日於TVBS《少康戰情室》提到，針對此次停電，總統蔡英文有些怪前朝的意思，綠委葉宜津懷疑有人蓄意破壞，中油董事長陳金德第一時間把問題推給承包商巨路，但費希望他們應先自我檢討。
「以前雄三飛彈要有兩把鑰匙才按得下去，為什麼到了民進黨時代，一人手中就有兩把鑰匙呢？中油那個閥，以前要好幾人操作才能停，為什麼民進黨時代 ，一個人就能搞成這樣子？」費鴻泰質疑，為何陳水扁、馬英九執政時，不會有如此狀況？
對於費鴻泰的說法，前民進黨秘書長李俊毅表示無法認同，「這系統不是民進黨設計的。」不過他承認，政府這個龐大的體系，只要有顆螺絲鬆掉，就會造成大災難，李也覺得，中油和台電都應負起相關責任。
主持人趙少康則認為，這起事件看來已屬國安層級，他談及前陣子共機天天繞台，國防部還要求媒體不要搞得大家人心惶惶，「搞了個半天，如果真的是他們講的，不管是一個軟體、一個按鈕或是一個系統搞成這樣子，那真的是也不需要老共打你，你自己把自己整垮了。」
(中時電子報)
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