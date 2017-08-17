王鴻薇批陳金德戀棧不下台 還無恥以改革者自居
815全台大停電，各界認為中油應負相關責任。中油董事長陳金德今表示，他不會迴避責任，「但中油和包商關係太好而導致管理不善，會改革不好的企業文化和習慣」。對此，台北市議員王鴻薇臉書痛批這就是綠色高官的嘴臉，不但厚顏的戀棧不下台，還無恥地以改革者自居。
陳金德上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻詢問對於外界和民進黨內聲浪都要求負責，是否憂心政治鬥爭？陳金德表示，自己加入民進黨已30多年，這種現象已經看多，許多事情一目瞭然，他不會迴避相關責任；但中油確實有管理不善之處，自己會盡力而為，將中油不好的文化和習慣改善，社會也自有公評。
對此，王鴻薇在臉書指出，「這就是綠色高官的嘴臉，不但厚顏的戀棧不下台，竟然還無恥地以改革者自居」。
王鴻薇說，陳金德為什麼敢這麼囂張，不就是後面靠山陳菊，「行政院竟然用政務委員吳宏謀來做調查小組召集人，吳宏謀就是陳菊的親信，用陳菊的左手調查陳菊的右手，其結果已經可想而知」。王諷刺表示，李世光沒有政治靠山是代罪羔羊，至於位居高官享受高薪的陳金德，料蔡英文和林全也不敢動他一根寒毛吧！
(中時電子報)
文章來源：王鴻薇臉書
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