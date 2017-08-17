毛到發寒！高慧君南下拍戲一周 外傭在家卻看到了…
台灣靈異電影《紅衣小女孩》票房開紅牌，今年再接再厲，在鄰近鬼月檔期推出《紅衣2》，眾演員們忙著跑宣傳，發現大家接拍此片可能是「有緣」，幾乎每個人都鬼故事可講！日前高慧君、黃河及楊丞琳作客《小燕有約》，談到自身的靈異體驗，高慧君分享的親身經歷，讓人盛夏透心涼！
楊丞琳、高慧君、黃河近日上《小燕有約》宣傳新作品《紅衣小女孩2》，因應中元節及電影劇情，聊了「讓明星毛骨悚然的一瞬間」，除了怕老鼠的楊丞琳以外，高慧君跟黃河都坦承有靈異體質，黃河竟然在戲殺青後這麼久以後，才告訴楊丞琳她拍攝的主場景「那邊很多」，讓她傻眼直呼：「還好我現在才知道」。
高慧君則表示媽媽跟爸爸的家族屬於不同的巫系，所以都看得到靈界朋友，她也遺傳到這個體質，從小就目擊經驗不斷，曾經在學校吃營養午餐洗個碗，準備抬便當回去時看到另一個自己站在操場邊，但最讓她印象深刻的，是近期的事情。
高慧君透露，自己有個習慣，就是早上起床會出房門泡杯咖啡，再端回到房間裡，某次她下高雄拍戲，家裡剩下幫傭跟妹妹高蕾雅，一個早上，外傭整理家裡時看到高慧君從房門出來做著她的例行公事，又回到房間，後來蕾雅起床，外傭就說是不是該叫高慧君起床，妹妹嚇壞說：「我姊根本不在家！」，趕忙打電話問高慧君工作到什麼時候，央求她快回家，之後幾天還忙烙朋友到家裡「衝人氣」。
(中時電子報)
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