815大停電 杜紫軍：空前但不會絕後

815全台大跳電讓蔡政府能源政策備受外界質疑，前行政院副院長、長風基金會能源政策研究小組召集人杜紫軍今（17）日指出，民進黨「2025非核家園」是政治凌駕專業，未思考接替核能的替代能源何時才能穩定供應，就先訂下目標；他更斷言，815停電雖是空前但不會絕後，未來全台將面臨停電挑戰。

長風基金會今舉行「政治凌駕專業－能源政策錯誤，全民停電受苦」記者會，包括杜紫軍、前交通部長葉匡時、中央大學講座教授梁啟源、台灣綜合研究院副院長黃宗煌、電力專家陳立誠，以及中經院助研究員陳中舜都受邀出席。與會學者皆認為，能源轉型必須要做，但不能操之過急。

杜紫軍說，蔡英文總統曾說能源安全影響國家安全，但她沒深入了解能源安全的定義，必須有合理價格，提供足夠燃料和電能，蔡政府以政治凌駕專業，忽視能源安全；815大停電，顯示政府犯了備用電量不足、區域供電失衡，以及天然氣供應問題三大能源政策錯誤。

對於民進黨2025非核家園政策，杜紫軍說，此為政治考量並非科學計算，替代能源必須穩定供應，才能真正達到非核家園。核四預計2055年除役，屆時台灣儲電裝置要能商業化，也要發展深層地熱，以連續式再生能源取代機載。

然而，美國能源署估算，深層地熱水平鑽探開發成功，最快也要2025年才能成功，台灣才有可能發展深層地熱，來取代機載與核能；杜紫軍認為，若要無縫接軌，台灣非核家園至少要等到2035年到2055年間才會達成，不會晚於2055年。

杜紫軍並抨擊，蔡政府口口聲聲說電價不會漲，但台電上半年財報虧了71億，受政府政策影響，便宜發電都不用，被迫用天然氣、輕柴油等成本較高的方式發電。

這些成本最後會反映到電價公式上，「電不會漲是騙人的」，蔡政府玩文字遊戲，以「再生能源附加費」的形式附加在民眾身上，電費不漲但繳的錢會增加。

陳立誠說，政府能源政策有誤導民眾，2025年能源轉型後，號稱再生能源說要達到20%，結果卻花了兩兆新台幣，讓石化能源比例增加，「全世界沒人這樣做」。

同時，要分散電網，最有效是家戶用綠電，台灣有300萬屋頂，自己用電自己發聽來很合理，但也只能發出總量1.5%的電，其餘不足電要從哪來？陳立誠建議，核四廠先不要拆，若能源轉型不順利，至少還有備案。

(中時)