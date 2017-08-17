柯文哲出席木柵公住宅新建工程開工典禮

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臺北市長柯文哲（左）17日出席木柵公住宅新建工程開工典禮，針對他與民進黨秘書長洪耀福會面一事，他表示主要是談世大運的議題。（季志翔攝）

臺北市長柯文哲（左）17日出席木柵公住宅新建工程開工典禮，針對他與民進黨秘書長洪耀福會面一事，他表示主要是談世大運的議題。（季志翔攝）

(中時)