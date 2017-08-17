正港台灣人！美籍神父曾顯道拿到身分證

美籍神父曾顯道（右）來台奉獻一甲子，終於取得中華民國國籍，市長林佳龍（左）今天頒發身分證。（陳淑娥攝）

美籍神父曾顯道來台奉獻一甲子，成為台中市首位因特殊功勳歸化國民的外國人，市長林佳龍17日前往清水天主堂，頒發身分證及戶口名簿給曾神父，感謝他無私奉獻，長期致力於教育工作並關懷弱勢，歡迎成為「正港的台灣人」，加入台中大家庭。

「有你真好！」林佳龍表示，曾神父從26歲隻身來台，選擇在台中海線服務，深入大街小巷，對老弱婦孺、新移民的照顧，及幫助受刑人走出人生困境，無私奉獻一甲子，自己要像對待父親一樣孝順他，期待曾神父身體健康「呷百二」。

林佳龍指出，去年國籍法修改後，曾神父因特殊功勳，經行政院核准入籍中華民國國籍，在今年父親節正式取得身分證及戶籍，展現對台灣這塊土地及人民的愛；自己特別代表政府頒發身分證，歡迎他成為台中大家庭的一分子。

正港台灣人！說的一口流利台語的曾神父表示，26歲剛來到台中時，每天上台語課，連作夢都在講台語，歷經9個月學習後，分派到教堂去傳教，近60年期間，台灣迅速發展，他很感謝內政部同意申請，讓他成為真正的國民。

曾神父於民國47年以傳教士身分來台，61年到63年間擔任瑪利諾會語言學校校長，74年接手創辦清水天主教幼稚園，力倡幼兒教育，提升偏鄉教育水準，並長期關懷照顧弱勢家庭，早上固定訪問關懷教友、年長者及有困難的家庭，經常陪伴生病的年長者一起去看病，提供教堂的會議室，讓無人照顧的孩子課後自習並請教友一起陪讀和照顧，同時長期到監獄進行牧靈輔導工作，對受刑人循循善誘，更主動關心新住民和移工，陪伴他們活動、聊天談話，扮演心靈導師角色，如同父親般帶給他們在異鄉的安慰。

此外，曾神父也曾在靜宜大學夜間部和曉明女中教了多年的英文會話和文法，

(中時)