賴琳恩裸背裝帶小孩「一抓就掉」尪憂：很危險

賴琳恩今年初升格人妻。（圖／中時資料照）

賴琳恩穿裸背裝帶小孩，釣出老公陳乃榮喊危險。（圖／翻攝自賴琳恩臉書）

藝人賴琳恩今年初升格人妻，和老公陳乃榮不時大方放閃，好感情令人稱羨。昨（16日）她和朋友約好逛街購物，當起一日保母幫忙帶小孩，不過，她一身性感裸背洋裝，卻讓老公忍不住跳出來喊「很危險喔」。

賴琳恩昨身穿一件黑色細肩帶洋裝，雖然只有側身入鏡，但仍看得出是裸背設計，相當性感，下身則露出修長美腿，完美的身材比例一覽無遺。另外，她還推著嬰兒車，頗有實習當媽的架勢，笑稱自己是「一日保母」，引來網友大讚時尚保姆，期待她趕快升格當辣媽。

賴琳恩一PO照片，就釣出老公喊話「穿這樣帶小孩很危險喔」，她便回應「我會好好反省的，一抓就整件掉下來了」，不經意又放閃一波，讓眾人直呼太犯規。

(中時電子報)