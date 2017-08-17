中視60分鐘》聽老屋說故事

一對新人在林懋陽故居舉辦中西合併的婚禮

台中百年建築林懋陽故居 文青小旅行熱點

台中百年歷史老建築「林懋陽故居」在一德新村荒廢閒置多年，歷經四年修復工程，2017年6月重新開幕。時間回到1925年，當年望族林賴兩家聯姻轟動又熱鬧。一德洋樓董事長蕭裕有說：「寫囍字的時候，就說黑髮到金，以金髮取代白髮，從結婚到60週年，有金婚意涵在其中。」事隔92年，2017年有年輕新人選在原地重現婚禮，昔日古蹟風華再現，吸引許多人來趟充滿懷舊風情的文青小旅行。

荒廢老宅經修繕後 重現新生命

改造老屋建材不設限 明信片穿梭時空

近幾年民間文創產業紛紛崛起，不少年輕人搭上文青懷舊風潮勇於創業。設計師曾庭愷對老舊空間充滿很多想像畫面，「因為我們是年輕人，又在台北，原本想說弄個工業風，打開房子大門後，原本想法完全捨棄，找到什麼材料就做什麼。」隱藏於台中西區巷弄裡的特色小店KerKerland，外型是日式矮房，手繪風明信片可愛療癒，插畫創作家顧珮仙說：「創業的時候想讓夢想發芽，開花結果，作品能得到很多人共鳴。」

作家亮軒重回兒時住居 湧上許多回憶

洋和建築老屋新生 作家亮軒幼年成長地

台北市青田街獨具風格的洋和建築，1931年由日籍教授足立仁設計，具有凸窗、花台、飯廳、書房等西式風格空間，第二任屋主台大地質系教授馬廷英把房子賣給台灣大學，2006年被指定為古蹟。馬廷英的長子作家亮軒回憶：「以前這是我的臥室，早上起來很多樹把天都遮住，幾千隻鳥在唱歌，完全不用鬧鐘。」曾經荒廢頹圮的老屋，團隊進駐後將古蹟活化成文創平台。

向蔣渭水致敬 日據診所現飄咖啡香

民族運動先驅蔣渭水，1916年在台北大稻埕開設大安醫院懸壺濟世，成為當時台灣民族文化運動重要據點！物換星移，如今大安醫院一部分打掉重建，老醫院現在飄出咖啡香。複合式商店業者Ting說：「我們在設計時，就把蔣渭水先生的故事融入其中了。」為了向蔣渭水致敬，整體設計以台北到宜蘭的地理等高線，業者Ting解釋：「中間這邊是淡水河，門口那邊是出海口，這邊是陽明山、觀音山....」老建築改頭換面，還拿下2016年老屋新生大獎銀獎。

髮廊負責人薛嫚嫚花數百萬 重現日式老宅風貌

日式建築勾童年回憶 花近四百萬回復老宅風貌

因為一場颱風，意外讓台北市中山區一處荒廢已久的日軍宿舍曝光，髮廊負責人薛嫚嫚從小就住日式房子，看見荒廢宿舍決定投入修復，花了近四百萬、七個多月的時間，幫老宅回復成她心目中美麗模樣。薛嫚嫚說：「一個人一輩子也沒多長，如果能做個五年十年，也是對自己的一個紀念。」「聽老屋說故事」完整內容請鎖定8月19日(六)下午1點及8月24日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)