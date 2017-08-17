中視60分鐘》聽老屋說故事
台中百年建築林懋陽故居 文青小旅行熱點
台中百年歷史老建築「林懋陽故居」在一德新村荒廢閒置多年，歷經四年修復工程，2017年6月重新開幕。時間回到1925年，當年望族林賴兩家聯姻轟動又熱鬧。一德洋樓董事長蕭裕有說：「寫囍字的時候，就說黑髮到金，以金髮取代白髮，從結婚到60週年，有金婚意涵在其中。」事隔92年，2017年有年輕新人選在原地重現婚禮，昔日古蹟風華再現，吸引許多人來趟充滿懷舊風情的文青小旅行。
改造老屋建材不設限 明信片穿梭時空
近幾年民間文創產業紛紛崛起，不少年輕人搭上文青懷舊風潮勇於創業。設計師曾庭愷對老舊空間充滿很多想像畫面，「因為我們是年輕人，又在台北，原本想說弄個工業風，打開房子大門後，原本想法完全捨棄，找到什麼材料就做什麼。」隱藏於台中西區巷弄裡的特色小店KerKerland，外型是日式矮房，手繪風明信片可愛療癒，插畫創作家顧珮仙說：「創業的時候想讓夢想發芽，開花結果，作品能得到很多人共鳴。」
洋和建築老屋新生 作家亮軒幼年成長地
台北市青田街獨具風格的洋和建築，1931年由日籍教授足立仁設計，具有凸窗、花台、飯廳、書房等西式風格空間，第二任屋主台大地質系教授馬廷英把房子賣給台灣大學，2006年被指定為古蹟。馬廷英的長子作家亮軒回憶：「以前這是我的臥室，早上起來很多樹把天都遮住，幾千隻鳥在唱歌，完全不用鬧鐘。」曾經荒廢頹圮的老屋，團隊進駐後將古蹟活化成文創平台。
向蔣渭水致敬 日據診所現飄咖啡香
民族運動先驅蔣渭水，1916年在台北大稻埕開設大安醫院懸壺濟世，成為當時台灣民族文化運動重要據點！物換星移，如今大安醫院一部分打掉重建，老醫院現在飄出咖啡香。複合式商店業者Ting說：「我們在設計時，就把蔣渭水先生的故事融入其中了。」為了向蔣渭水致敬，整體設計以台北到宜蘭的地理等高線，業者Ting解釋：「中間這邊是淡水河，門口那邊是出海口，這邊是陽明山、觀音山....」老建築改頭換面，還拿下2016年老屋新生大獎銀獎。
日式建築勾童年回憶 花近四百萬回復老宅風貌
因為一場颱風，意外讓台北市中山區一處荒廢已久的日軍宿舍曝光，髮廊負責人薛嫚嫚從小就住日式房子，看見荒廢宿舍決定投入修復，花了近四百萬、七個多月的時間，幫老宅回復成她心目中美麗模樣。薛嫚嫚說：「一個人一輩子也沒多長，如果能做個五年十年，也是對自己的一個紀念。」「聽老屋說故事」完整內容請鎖定8月19日(六)下午1點及8月24日(四)上午9點《中視60分鐘》。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範