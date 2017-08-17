不倫戀害死尪遭唾棄 上原多香子爆有喜了！

3年前背叛老公TENN（左圖），上原多香子今被爆懷了新歡高山和也的孩子。（圖／翻攝自推特；《Friday》雜誌）

日女團「SPEED」成員上原多香子近來深陷不倫戀醜聞，3年前她的丈夫TENN突然在車內上吊自盡，最近TENN遺書曝光，暗示多香子出軌男星阿部力是導致他輕生的最後一根稻草，使多香子為避風頭打算全面停工，豈料今(17日)日媒驚爆多香子有喜了，孩子的爸是她近來新歡舞台劇編劇高山和也，兩人有可能帶球成婚。

TENN的弟弟日前向日媒曝光哥哥生前所留下的遺書，讓上原多香子與阿部力多年前出軌偷腥的秘密全面曝光，兩人為此遭罵姦夫淫婦，卻不願出面澄清，近日多香子依照原定行程參加舞台劇表演，傳她完成明天最後一場表演後將暫停接所有演藝工作，暫退演藝圈。

日媒今驚爆，今年5月被爆戀上編劇高山和也的上原多香子，最近現身都刻意穿著寬鬆、踏平底鞋，一改以往愛穿高跟鞋的習慣，知情人透露她其實已經有喜，可能會和高山和也補票完婚，之後選擇停工除了避風頭外，更是為了安胎。

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(中時電子報)