手語感恩高鐵贈票 聾啞夥伴逗陣行

台灣高鐵公司17日幫助「社團法人台南市聲暉協進會」實現「搭高鐵、遊台灣」夢想，讓他們感受高鐵的速度與熱情，會員透過手語道盡無聲感謝。(高鐵提供)

無聲的世界，需要你我的愛心來停靠！台灣高鐵公司17日幫助「社團法人台南市聲暉協進會」實現「搭高鐵、遊台灣」夢想，讓他們感受高鐵的速度與熱情，會員透過手語道盡無聲感謝。

社團法人台南市聲暉協進會長期關懷喑啞人士的權益，輔導他們重建生活、融入社會，並鼓勵其貢獻所長、回饋社會。該會理事長徐紫香表示，會員多為中老年、早期失學的多重障礙者，生活條件普遍不佳，堪稱弱勢族群中更弱勢的一群。

會員們對於高鐵行，感動不已，非常感謝高鐵公司愛心送暖，幫助他們走出封閉生活，會員感激之情全寫在臉上。參與的孫小姐生平第一 次搭高鐵，特別以手語傳達對高鐵的喜愛以及開心的心情，「有高鐵真好！」

高鐵台南站站長顏宏穎表示，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，持續關懷身心障礙與弱勢團體，希望透過這次高鐵體驗之旅，幫助喑啞朋友有機會走出戶外、體驗不同的人生，讓高鐵不僅是交通運輸業，更提昇成為生活、創意、服務產業，讓溫暖從高鐵不斷擴散，讓台灣的改變，就從高鐵開始！

(中時)