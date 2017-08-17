雲林的故事在地的歌 一張發票就能進場

壢往張麗善 (左一)也是青埔教育基金會董事長，長年耕耘地方公益活動。(周麗蘭攝)

雲林縣青埔教育基金會26日下午2點30分將於國立雲林科技大學大禮堂舉行「雲林的故事，在地的歌」大型公益活動，邀請方順吉、張振華等雲林出身的歌手演出，只要一張發票就能索票。

基金會董事長張麗善舉行記者會表示，八月是溫馨月份，8日是父親節、27日是祖父母節，當天帶著爸爸及阿公阿嬷來的鄉親，將特別安排拍照並贈送精美紀念品。

張麗善表示，此次表演活動邀請的歌手和團體，有阿吉仔、方順吉、張振華、蔡義德、雲舞子，除阿吉仔外，都是雲林在地的子弟。除了方順吉和武術表演的雲武子外，其餘都是陽光的身心障礙朋友。

出席記者會的縣議員李明哲、林聖爵表示，張麗善是個善良的人，青埔教育基金會深耕雲林縣慈善服務，社會需要溫暖的人，應該找出溫暖的人互相關心，找出雲林的溫暖，雲林人回頭看看自己也是很精彩的。

兌票地點立法委員張麗善服務處、雲林縣各鄉鎮民眾服務社，聯絡電話（05）6320629。

(中時)