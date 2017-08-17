雲林的故事在地的歌 一張發票就能進場
雲林縣青埔教育基金會26日下午2點30分將於國立雲林科技大學大禮堂舉行「雲林的故事，在地的歌」大型公益活動，邀請方順吉、張振華等雲林出身的歌手演出，只要一張發票就能索票。
基金會董事長張麗善舉行記者會表示，八月是溫馨月份，8日是父親節、27日是祖父母節，當天帶著爸爸及阿公阿嬷來的鄉親，將特別安排拍照並贈送精美紀念品。
張麗善表示，此次表演活動邀請的歌手和團體，有阿吉仔、方順吉、張振華、蔡義德、雲舞子，除阿吉仔外，都是雲林在地的子弟。除了方順吉和武術表演的雲武子外，其餘都是陽光的身心障礙朋友。
出席記者會的縣議員李明哲、林聖爵表示，張麗善是個善良的人，青埔教育基金會深耕雲林縣慈善服務，社會需要溫暖的人，應該找出溫暖的人互相關心，找出雲林的溫暖，雲林人回頭看看自己也是很精彩的。
兌票地點立法委員張麗善服務處、雲林縣各鄉鎮民眾服務社，聯絡電話（05）6320629。
(中時)
關鍵字：青埔教育基金會、雲林的故事，在地的歌、方順吉、張振華
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。