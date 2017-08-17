吳寶春台中展店 糕餅業比烘焙業更震撼
吳寶春來了！繼高雄、台北之後，台灣之光吳寶春也到台中開店了，鄰近台中歌劇院、吳寶春麥方店台中旗艦店17日盛大開幕，開幕日除邀請台中市長林佳龍一起發表花博麵包，從其陳列架擺滿酒釀桂園、荔枝玫瑰等大型歐式麵包，看得出寶春師父意在搶食觀光伴手禮市場，不但拉高客單價也衝擊有糕餅故鄉台中市的烘焙生態。
位於台中七期新市政中心生活圈的Wu Pao Chun吳寶春麥方店第三家旗艦店，早在裝潢旗已引發中部烘焙同業、糕餅業者高度關注，除吳寶春個人世界麵包冠軍的光環，還選址在大台中最高貴的地段「歌劇院商圈」都具有強烈企圖，在廣達120坪的賣場內，以大玻璃開放的製作區，讓消費者除了選購商品，對整個麵包製作過程一覽無遺。
該店特別選在市長林佳龍結束返美行程後開幕，並力邀林佳龍參與開幕式，共同與吳寶春發表7款花博麵包，運用不同的在地食材與故事，呈現花博訴求的溫暖滋味，分別是「蘋果花」、「花舞夜來香」、「熱情菠蘿花」、「桂花釀吐司」、「迷你花園」、「沙漠玫瑰」、「風吹桂花滿店香」，展現百花齊放的繽紛創意。
在台中獨有的還包括「吳寶春style冰淇淋」則推出多種風味，除了有融入吳寶春獲獎麵包作品「酒釀桂圓」的口味，還有「玫瑰莓果」、「烤紫地瓜」、「百香芒果」、「鮮奶香草」等四款取材在地食材的冰淇淋。
除了為開幕展示的花博麵包，在吳寶春麥方店陳列架上，以酒釀桂園、荔枝玫瑰等大型歐包最多，動輒300元起跳的大型歐包還有禮盒包裝，吳寶春麥方店搶食觀光伴手禮市場的意圖明顯，其定位和傳統烘焙、麵包店有明顯區隔，這樣的經營模式可望帶給以社區顧客為主烘焙業者啟發，對於台中傳統糕餅業勢將帶來衝擊。
(中時)
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