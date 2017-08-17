有彩虹！桃園地景藝術節 在秘境中尋找27種驚奇

觀音廣福的白千層林道長約2.5公里，栽種樹齡近30年，步道筆直且林蔭茂密。(圖/簡怡欣攝)

吳雨靜的「淨花園」開放民眾能走進草地感受作品，在水、草花等有機體中，呈現出「活」性；幸運的話，光影之下還可見彩虹蹤影。(圖/簡怡欣攝)

觀音廣福/千層秘境/周邊景點

2017桃園地景藝術節將於明日登場，今年以「秘境找地景」結合桃園獨特的陂塘、白千層林道、與在地村落美學等，於桃園觀音、八德設置27件大型藝術作品。不僅能漫步筆直的白千層林道，尋找錯落其中的「樹精靈」；並延著小徑走進牧草地，感受「補囊」的療癒過程；幸運的話，還能在「淨花園」看見彩虹蹤影呢！

桃園觀音展場設置有共19件作品，八德展區設置有共8件作品。觀音展區以長約2.5公里的白千層林道為主展場，沿途可見「桃花源」、「樹精靈，或是你」、「補囊」、「秧秧」、「淨花園」等藝術裝置亮點；以及鄰近的坡內陂還有大型裝置「花非花‧樹非樹」，呈現白千層與白鷺鷥的美麗世界場域。

坡內陂大型裝置「花非花‧樹非樹」，呈現白千層與白鷺鷥的美麗世界場域。(圖/簡怡欣攝)

「桃花源」由國內知名鋼雕藝術家劉柏村設計，以黑鐵條勾勒出山水造景輪廓，並結合蔬果作物、牛隻家畜等圖像，猶似「見山是山、見山不是山」的桃花園意象。「樹精靈，或是你」則是日本藝術家鈴木貴彥與在地居民合作，以漂流木或廢棄木頭，創作出獨一無二、近200隻的「樹精靈」，吸引民眾漫步在白千層林道中尋寶。

桃園觀音白千層林蔭道旁的「補囊」，猶如佇立在牧草地的香菇意象，不只吸引民眾近距離拍美照，創作者蕭凱文也希望藉此傳遞療癒人心的力量。（圖／簡怡欣攝）

以漂流木或廢棄木頭打造的「樹精靈」錯落白千層林道，吸引民眾漫步其中尋寶。(圖/簡怡欣攝)

姜名駿與周學涵的「秧秧」以竹隻和繫布，象徵稻田務農的另一種壯觀意象。(圖/簡怡欣攝)

在地藝術家蕭凱文的「補囊」，音似台語「發炎」，在牧草地上打造形似「香菇」的2公尺高遮蔭，染色後的農用網布會隨著日照折射出不同光影變化，呈現出療癒的奇幻意象。「淨花園」結合桃園培育草花重鎮以及陂塘密度之高特色，將水、草花等有機體呈現出「活」性，引進陂塘水源做為庭園灌溉噴灑；幸運的話，光影之下還可見彩虹蹤影。

桃園地景藝術節結合藝術家美感與在地居民力量，其中八德霄裡國小成為「霄裡風」作品展場，邀請民眾帶著彩繪椅子，遊走當地景點。（圖／簡怡欣攝）

戲畫青蛙以近萬個鋁罐裁切為鋁片，製作出高3公尺的池畔藝術裝置。(圖/簡怡欣)

而八德展區，日本藝術家藤井芳則，有感青蛙在氣候變遷、環境破壞下，導致青蛙數量大量減少，結合日本戲畫（諷刺畫）與鋁片、複合媒材，與竹霄社區發展協會合力打造呈現高3公尺的池畔「青蛙」，詮釋出青蛙們的內心話：「請讓我們和人類在這水源豐富的土地上長久地共同生存下去吧!」。

且霄裡國小前的「霄裡風」，是藝術家潘羽祐與霄裡國小、元智大學資訊傳播學系攜手完成，以紅土、稻殼、木椅、油漆為素材，在國小牆面手作蝸牛等泥塑，並將木椅刷白後彩繪出石母娘娘等社區地標，邀請民眾帶著小椅子，展開一場竹霄社區踩點文化體驗。

(中時電子報)