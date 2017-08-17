社會局委外機構 苛扣照服員薪資回捐

照服員遭強迫薪資回捐，有人2年遭扣14萬，立委王定宇出面究責，要求保障照服員權益。(曹婷婷攝)

昔日受雇於台南市靜觀福利基金會的18位照服員，向立委王定宇投訴，每月辛苦加班的費用遭強迫薪資回捐，不甘心辛苦錢還須被剝一層皮，王定宇今天召開記者會，抨擊社會局未善盡把關，會移送監察院究責。

該基金會原本承接社會局委託的居家照顧案，前年底未得標後，也已沒有案子為由，將大批人力解聘，且未給遣散費，照服員因此向勞工局投訴，目前全案已判基金會敗訴。

陳姓照服員泣訴，服務2年多期間，機構要求回捐加班費約14萬，一旦遲繳，還會被催討，甚至直接扣除；高姓照服員表示，機構未標到社會局委託案，要她們離職，沒有資遣費也未預告工資，還要照服員自己打官司。

王定宇指出，機構違法強迫「薪資回捐」金額，均應完全退還，而且，照服員超時工作加班費每小時竟只給50元，已違反勞基法，要求必須依勞基法如數給付；同時補償大量解僱未支付的資遣費及預告工資，當場責成勞工局積極協助，維護照服員權益的所有司法訴訟。

他強調，回捐薪資現象不是只存在單一機構，而是社福界長期以來的陋習，衛福部早已三令五申禁止，但這些社福機構仗著這些照服員屬於弱勢，不僅工時超長，還利用照服員「擔心失去工作」的心理，強迫照服員回捐薪資，機構帶頭帶頭苛刻基層照服員，非常不應該。

社會局照管中心洪明婷主任表示，衛福部明令禁止機構要求回捐，社會局稽查時也會強調這一點，如有違規會和機構解約，並輔導照服員轉任其他機構。王定宇質疑社會局稽查未落實，將移送監察院立案調查，追究社會局長失於查察的行政責任。

勞工局勞資關係科長蔡旺庭表示，強迫薪資回捐已違反勞基法「薪資必須全額給付」規定，後續將進行調解，勞工局也會全力協助照服員爭取應有的權利。

王定宇強調，政府目前在推動長照計畫，如果要剝削照服員血汗來達成，那與社會正義背道而馳。他也鼓勵有類似遭遇的照服員勇於舉發，他會來協助爭取應有的權利。

(中時)