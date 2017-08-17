LLB世界青少棒 中華隊3連勝晉級冠軍戰

中華青少棒隊以預賽3連勝闖進冠軍戰。(圖：中華棒協提供)

參加LLB次青少棒賽的中華青少棒隊，17日以9比2擊敗拉丁美洲代表隊委內瑞拉，預賽贏得3連勝，晉級20日冠軍戰。

中華隊此役全場敲出12支安打，其中黃祈哲包辦3支，李灝宇則轟出本屆第4發全壘打，此役攻下3分打點。

此役3位投手趙駿豪、曾子祐與黃冠倫，只有曾子祐中繼4局失2分，3人聯手表現可圈可點。

(中時電子報)