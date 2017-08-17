彰化老夫婦疑久病喝農藥輕生 1死1命危
彰化縣埔心鄉1對70多歲余姓老夫婦鶼鰈情深，卻疑因久病，竟選擇以喝農藥的方式共赴黃泉，家人上午發現時2人都沒有呼吸心跳，經緊急送醫，78歲的先生宣告不治，71歲的妻子則恢復生命，但狀況仍然危急。
溪湖警方初步調查，埔心鄉這對余姓老夫妻，平時都有早起的習慣，但今天上午直到7點多，兒子發現2人都尚未起床，感到奇怪，敲門時房門反鎖著，經連忙打開窗戶，赫然發現父母已經分別仰臥及趴在地上沒有反應，地面上還有嘔吐物。
余家長子緊急打119救救，消防隊救護人員趕到時，2人均已無生命跡象，但仍立刻送往衛福部彰化醫院搶救，最後，余男還是宣告不治，余妻雖然已恢復心跳，但仍然與死神在搏鬥。
家屬向警方透露，母親有糖尿病，需要洗腎，還有高血壓、心臟也不好，近日曾經對身體狀況有抱怨；至於父親，則也有高血壓，但並不曾聽過兩人有輕生的念頭。
警方指出，採證時，在2人房間牆上的塑膠袋內發現有農藥瓶，桌上則有2個馬克杯疑似有農藥的殘漬，現場沒有找到留遺書，全案初步排懷疑是喝農藥自殺。但確實死因，將進一步調查釐清。
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