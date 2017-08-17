載運美國選手 世大運接駁車國道擦撞

世大運接駁車在國道發生車禍，所幸並無大礙。（警方提供）

有52歲彭姓男子駕駛的世大運接駁車，今天早上8點多從世大運選手村，載運20多名美國選手，在林口往體育大學方向左轉北上匝道時，疑似因為未保持安全距離，擦撞前方由54歲江姓男子駕駛的自小客車車尾，所幸車上選手未受傷。

龜山分局獲報立即派員趕到現場處理，先由雙方駕駛人互留聯絡方式，化解當下的交通阻塞車流情形，並讓選手接駁車先行北上至訓練場所，龜山分局事後查證車禍地點屬於國道公路警察局，全案移請國道警方續辦，警方呼籲用路人要注意車前狀況，避免發生交通事故。

(中時)