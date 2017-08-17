2017高雄樂活節 扶植高雄觀演人口

2017高雄樂活節17日在高捷美麗島站起跑。(曹明正攝)

立委趙天麟發起「2017高雄樂活節」，前進大高雄38行政區舉辦親子藝文活動，要將「蛋黃區」藝文展演舉辦經驗，推廣到更需培植藝文觀演人口的非都會「蛋白區」，17日在高捷美麗島站起跑，讓大小朋友都能親近藝文。

樂活節首場活動，8月26日晚在林園廣應廟，由「寶島歌王之夜」揭開序幕，陣容有寶島歌王良山兄、寶島歌后于櫻櫻、電視劇「花甲男孩轉大人」男主角台灣南哥蔡振南、金曲歌王嚴詠能、小江蕙陳思安、高雄女兒朱海君等。

9月30日晚，由明華園天字團在科工館南館上演「宮變」經典歌仔戲。10月28日晚，「寶島歌王之夜」第2場選在鳳山區龍成宮前廣場開唱，12月2日晚上，壓軸的紙風車劇團將在左營區福山國小演出「蕃薯森林奇遇記」親子劇。

(中時)